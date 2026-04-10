Bursa’da kamyon alev topuna dönüştü

Bursa‘da kamyon cayır cayır yandı

Bursa’da seyir halindeki kamyonda bir anda çıkan alevler büyük panik yarattı. Kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın büyük panik yaratırken kamyon sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini kurtardı.Olay yerine gelem itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.