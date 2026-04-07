Bursa’da kız kavgasında kan aktı

Bursa’da kızların feci kavgası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç kızın erkek meselesi nedeniyle birbirine girmesiyle taraflar birbirini bıçakladı, 1’i ağır 2 kadın yaralandı.

Cankız Ç. (19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y. (17)’yi konuşmak için Ankara Caddesi’ne çağırdı. Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı Sinem Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cankız Ç. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Cankız Ç., tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.