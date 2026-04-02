Bursa’da korku dolu anlar: 8 katlı binada yangın

Bursa‘da yürekler ağza geldi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde 8 katlı sitenin çatı katında çıkan yangından mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 çatı ustası itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bir apartmanın 8. katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında mahsur kalan bir çatı ustası ile dumandan etkilenen başka bir çalışan kurtarılmayı bekledi.

Yangında mahsur kalan kişi kurtarılmasının ardından 112 ekibi tarafından kendisine müdahale edildi.

Yangın hakkında polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.