Bursa’da korkunç kaza: 1 ölü

Bursa‘da traktör devrildi

Bursa”nın Karacabey ilçesi Sazlıca Mahallesi’nde, Sazlıca seti üzerinde kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktörüyle seyir halinde olan Necat Yılmaz (57)’ın, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kullandığı traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Necat Yılmaz traktörünün altında kalarak olay yerinde can verdi.

Olayı fark eden vatandaş durumu yetkililere bildirdi. olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Necat Yılmaz’ın cenazesi traktörün altından çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.