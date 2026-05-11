Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa‘da korkunç kaza
Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde akşam saatlerinde otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor.
ABD uyruklu Hurishan Bayramalı O. (42) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönen Gamze D. (34) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü kadın ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze D.’ye ilk ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
İlk olarak yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruması nedeniyle yaralı sürücü ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi