Bursa’da nadir görülen yaban kedisi kayıt altına alındı

Bursa’da nadir olay heyecan yarattı

Bursa’da doğal yaşamı izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, nadir görülen bir yaban kedisini görüntüledi. Uludağ’daki ormanlık bölgede kaydedilen görüntülerde, yaban kedisinin doğada sakin şekilde dolaştığı anlar yer aldı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını takip etmek amacıyla farklı noktalara kurulan fotokapanlar, bölgedeki doğal yaşamın izlerini kayıt altına almaya devam ediyor. Son olarak kameralara takılan yaban kedisi, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Elde edilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımda, “Ormanın sessiz sakinlerinden biri yeniden görüntülendi. İnsanlardan uzak yaşam süren yaban kedisi, çizgili kuyruğu ve çevik hareketleriyle fotokapana yansıdı. Doğadaki gizli yaşamı korumak ve izlemek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan yaban kedisinin görüntülenmesi, doğaseverlerin de ilgisini çekti.