Çanakkale’de Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale’de sel felaketi

Çanakkale’de Biga ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı taştı. Otopark olarak kullanılan alan sular altına kaldı.

Biga’da etkisini artıran yağışlar sonucu, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı’nın su seviyesi akşam saatlerinde yükselerek taşkına yol açtı. Vatandaşları tedirgin eden olay ile ilgili yetkililer çalışmalara başladı.

Taşan su nedeniyle vatandaşların otopark olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri otoparkı güvenlik amacıyla kullanıma kapattı.

Sular altında kalan otopark böyle görüntülendi – Video