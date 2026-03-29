Anne cinayeti! Annesini döverek öldüren avukata ağırlaştırılmış müebbet

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçen yıl yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken anne cinayetinde mahkeme kararını verdi. Komşuların ihbarı sonrası ağır yaralı halde bulunan 65 yaşındaki Gül Yıldırım’ın ölümüne ilişkin açılan davada, avukat oğlu Kayhan Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulamadı.

Anne cinayeti! Olay komşuların ihbarıyla ortaya çıktı

Olay, geçen yıl mart ayında Elbistan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Gül Yıldırım’ın komşuları, birkaç gündür evden kavga sesleri geldiğini, daha sonra seslerin kesildiğini ve kadının da bir süredir dışarı çıkmadığını belirterek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Gül Yıldırım’ı yerde hareketsiz halde buldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gül Yıldırım’ın ağır şekilde dövüldüğü belirlendi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 65 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kayhan Yıldırım hakkında, “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dava boyunca annesini öldürme kastının olmadığını savunan sanık, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemeden indirim yok

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçta kullanılan araçlar ve suçun işlendiği yeri dikkate alarak Kayhan Yıldırım’ı “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği ile suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.