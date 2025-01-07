Çocuklar sosyal medyada tehlike altında

İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Çocuk Hasta Sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral, sosyal medyada çocukların yanıcı maddelerle oynadığı görüntülerin paylaşılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ve akranları olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Yanıkların Çoğu Önlenebilir”

Prof. Dr. Akgün Oral, insan hayatındaki yanıkların yüzde 70’inin ilk 6 yaşta görüldüğüne dikkat çekerek, son dönemde sosyal medya içerikleriyle birlikte alev yanıklarının arttığını belirtti. Oral, şunları söyledi:

“Daha önceki yıllarda ev kazaları sonucu haşlanma yanıkları ön plandayken, son yıllarda alev yanıkları daha sık görülmeye başlandı. Bu vakalar çoğunlukla çocukların sosyal medyada gördükleri tehlikeli içeriklerden etkilenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu yıl hastanemizde tedavi gören 2 çocuk hastamız, önlenebilir nedenlerle oluşan yanıklar sonucu hayatını kaybetti.”

Prof. Dr. Oral, çocukların sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunması gerektiğini vurguladı ve ebeveynlere bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

“Sanal ve Gerçeklik Karışıyor”

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gonca Özyurt ise sosyal medya bağımlılığının çocuklar ve gençler arasında arttığına dikkat çekti. Özyurt, sosyal medyanın yanlış kullanımı sonucunda çocukların sanal dünyayı gerçek hayattan ayıramaz hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, yeterince arkadaş bulamadıklarında ya da aileleriyle iletişim kuramadıklarında sanal ortamda farklı kimlikler yaratıyor ve bu ortamı gerçek bir dünya gibi algılıyorlar. Bu durum, onları tehlikeli davranışlara yönlendirebiliyor.”

Ebeveynlere Önemli Uyarılar

Uzmanlar, sosyal medyanın zararlarından korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırın.

Onlarla düzenli iletişim kurarak, yaşadıkları sorunları paylaşmalarını sağlayın.

Zararlı içeriklere karşı farkındalık oluşturarak bilinçlendirin.

Sosyal medya bağımlılığı ve zararlı akımlar, çocukların hayatını tehdit ederken, bu konuda farkındalık oluşturmak ve önlemler almak hayati önem taşıyor.

Kaynak: AA

