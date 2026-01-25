Dilan Geyik cinayeti “intihar” diye kapatılacaktı

İzmir’in Buca ilçesinde evinde asılı halde bulunan 18 yaşındaki Dilan Geyik’in ölümü, ilk anda “intihar” ihbarı olarak kayıtlara geçti. Ancak polis ekiplerinin olay yerinde dikkat çeken detayları fark etmesiyle tablo değişti. Cinayet Büro’nun yürüttüğü titiz çalışmada, Geyik’in ölümünün bir kurgu olduğu, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı, PTS görüntüleri ve kriminal raporlarla genç kızın erkek arkadaşı Mustafa Bingöl tarafından boğulduğunu tespit etti.

Kapı çilingirle açıldı, Dilan Geyik evin holünde bulundu

Olay 12 Aralık 2025’te saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak’taki bir evde yaşandı. İntihar ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kapıyı çilingire açtırıp eve girdiğinde Dilan Geyik’i holdeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Geyik’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olay yerindeki detaylar ekiplerin dikkatini çekti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı uzman ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Dilan Geyik’in duruş pozisyonu ile ip ve bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu. İlk incelemede dikkat çeken bu ayrıntılar, dosyanın “intihar” şüphesinin ötesine geçmesine neden oldu.

Çelişkili ifadeler sonrası özel ekip devreye girdi

Soruşturma kapsamında Dilan Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün ifadesi alındı. Bingöl’ün ifadelerindeki çelişkiler üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimalini güçlendirdi. Toplanan deliller muhafaza altına alınırken, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel’in talimatıyla Cinayet Büro bünyesinde özel ekip kuruldu.

Deliller, detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

450 saat kamera kaydı izlendi

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro ekipleri, çalışmayı büyüttü. 40’ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü incelendi. Şüpheli Mustafa Bingöl’ün hem kendisinin hem aracının hareketleri tek tek takip edildi.

Bingöl’ün ifadesinde, olay günü binaya sadece 1 kez geldiğini söylediği öğrenildi. Ancak kamera görüntülerinde 4 kez girip çıktığı belirlendi. Ayrıca olay saatlerinde, “börekçi dükkânındaydım” dediği halde iş yerinde olmadığı, binanın içinde yaklaşık 1 saat kaldığı tespit edildi. Mustafa Bingöl, 20 Aralık’ta gözaltına alındı.

İntihar notu da kurgu çıktı

Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri “intihar notu” oldu. İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Dilan Geyik’in intiharından önce bırakıldığı değerlendirilen notun Bingöl tarafından yazıldığını belirledi.

Polis ekipleri ayrıca, Mustafa Bingöl ile Dilan Geyik arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını tespit etti. Bingöl’ün olay günü pet şişe ile evin kapısını açtığı, Geyik’i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Bingöl’ün Geyik’in teyzesini arayıp kendisine ulaşamadığını söylemesi oldu. Bu telefonla, cesedin bulunmasının sağlandığı saptandı.

Tutuklandı, cezaevinde intihar etti

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl’ün 22 Aralık’ta cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

