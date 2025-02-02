Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump’ın Filistin önerisine sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin halkının Gazze’den sürülmesiyle ilgili önerisini sert bir dille eleştirdi. Fidan, “Bu, insanlık hukukuna aykırı bir teklif. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine kesinlikle karşıyız” dedi.

Fidan: Filistin Halkının Yerinden Edilmesine Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin halkının Gazze’den sürülmesine yönelik önerisini eleştirdi.

“Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, zorla başka ülkelere gönderilmesi projelerine kesinlikle karşıyız. Bu, insanlık hukukuna aykırı bir teklif.” ifadelerini kullanan Fidan, bu tür planların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun da bu duruma karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye olarak Mısır’ın sunduğu Kahire Bildirisi’ni desteklediklerini ve bu konuda diplomatik girişimlerin süreceğini söyledi.

“Gazze’deki Ateşkes Kesintisiz Devam Etmeli”

Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kesintisiz bir ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye’nin insani yardımları sürdüreceğini belirtti.

Fidan, “Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerekiyor. İsrail’in bu yardımları engelleyici tavrından vazgeçmesi şart. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti büyük ve tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda.” dedi.

Ateşkesin devam etmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü belirten Fidan, bölgedeki tüm aktörlerin bu sürece katkı sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye-Katar İş Birliği Güçleniyor

Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin stratejik iş birliğini daha da ileriye taşımak için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Fidan, “Türkiye-Katar ilişkileri yıllardır güçlü temeller üzerine kurulu. İki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel barış ve güvenliğe büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sani, “Filistin halkının zorla tehcir edilmesini asla kabul etmiyoruz. Uluslararası ortaklarımızın Gazze müzakerelerinin engellenmemesi için baskı yapmaları gerekiyor.” dedi.

Suriye Konusunda Yeni Gelişmeler

Fidan, Suriye’nin yeniden inşası ve yaptırımların kaldırılması konularının da gündemde olduğunu vurguladı.

Fidan, “Suriye’de halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yaptırımların kalkması gerekiyor. Türkiye, Katar ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu süreçte aktif rol oynuyor.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadelesinin süreceğini belirten Fidan, DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı ortak bir tavır alınması gerektiğini dile getirdi.