Diyarbakır’da alkollü sürücü sinir krizi geçirdi!

Diyarbakır‘da alkollü sürücü zorluk çıkardı
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda alkollü halde araç kullanan bir kadın polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Alkollü sürücünün ehliyetini yeni aldığı belirlendi. Ehliyetini kaptıran alkollü sürücü ekiplere zorluk çıkardı.
Trafik polislerinin uygulaması sırasında durdurulan otomobilde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Aracından inen kadın sokak ortasında dakikalarca bağırdı. Polise karşı “Hırsız var” şeklinde bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Kimliği belirsiz kadın, polis ekibine süreç boyunca zorluk çıkardı. Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Sürücüye gerekli işlem uygulandı.