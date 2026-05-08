Düzce’de kaza yapan otomobil tamamen dağıldı

Düzce‘de feci kaza

Düzce’de D-655 karayolu Beyciler Sapağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kaldırım betonlarına ve ağaca çarptı. Kaza yapan aracın motor kısmı tamamen parçalandı.

Şehir merkezinde otomobili ile hareket eden Ö.B. (24) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkmasıyla önce refüjde bulunan kaldırım betonlarına ardından ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı.

Bu feci kazada şans eseri faciadan dönülerek herhangi bir yaralanma olmadı. Ancak aracın motorunun tamamen kopmuş olması görenlerde şaşkınlık yarattı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.