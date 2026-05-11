Düzce’de rafting botu devrildi: 1 ölü

Düzce’de rafting botunun devrilmesi ile nehre düşen kadının cesedi Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulundu.

Düzce’de korkunç olay

Düzce’nin Cumayeri ilçesi Esentepe köyünde rafting yapan bir kadın botun devrilmesi ile birlikte nehre düştü. Nehre düşen kadının cansız bedeni ise Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulundu.

9 mayıs günü rafting yapan Cansu Engin Çamur (35) botun devrilmesi neticesinde nehre düşmesinin ardından kayboldu. Çamur’un kaybolması ile birlikte haber verilen ekipler olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun çalışması ve takibi sonucunda Çamur’un cansız bedeni Sakarya’nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulundu.

