Ege Akersoy tahliye ediliyor

Tutuklanmasının kamuoyunda büyük tepkiye yol açtığı Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.

1 Ocak’ta TÜGVA’nın Galata Köprüsü’nde düzenlediği Filistin’e destek eylemi sonrası Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir ile üniversite öğrencisi Ege Akersoy arasında tartışma çıkmış Akersoy tartışma sonrasında Aydemir’e yumruk atmıştı.

Akersoy olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ege Akersoy hakkında hakkında yurt dışına çıkma yasağı koyularak tahliye kararı verildi.

Akersoy, İstanbul’da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde düzenlenen ‘Filistin’e destek, şehitlere rahmet’ mitinginden sonra taşıdığı “Kelime-i Tevhid” bayrağı nedeniyle İsmail Aydemir’ saldırmıştı. Üniversite öğrencisi Akersoy Karaköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Akersoy’un babası oğlunun şimdiye kadar hiç bir kavgaya karışmadığını belirtmiş, avukatı ise “Ege Akersoy dini değerleri aşağılama gibi bir saikle hareket etmemiştir” demişti.