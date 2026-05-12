Eskişehir’de iki tır çarpıştı

Eskişehir’de TIR sürücüsü araca sıkıştı
Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde, Bursa kara yolu yönünde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, otomobil yüklü bir tır trafik ışıklarında durduğu sırada, arkadan gelen H.Ş. yönetimindeki tır duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ş., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü yoğun bakıma alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.