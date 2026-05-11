Eskişehir Çevre Yolu’nda bir araç küle döndü

Eskişehir‘de yürekler ağza geldi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Eskişehir Çevre Yolu’nda Kartal Kavşağı mevkiinde beyaz renkli otomobil saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevlere teslim oldu.

Tepebaşı ilçesinde yol üzerindeki beyaz renkli bir araç henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Kısa sırada büyüyen alevler bütün aracı esir aldı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın büyük bir panik yarattı.

Araçtan yayılan dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. OLay yerine jandarma, polis ve itfaiye geldi. Hızlı şekilde olay yerine gelen ekipler yoğun bir çalışma ile alevler altında kalan aracı söndürdüler. Araçta büyük bir maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yangının söndürülmesi ile birlikte trafik normale döndü.