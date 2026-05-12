Eskişehir’de yaşlı komşusunu acımasızca dövdü

Eskişehir’de yaşlı adamın yürek burkan görüntüleri

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hazine Sokak üzerinde ikamet eden ve akciğer rahatsızlığı sebebi ile oksijen tüpü ile nefes alabilen 86 yaşındaki İbrahim Akça, komşusu M.D. tarafından dövüldü. Yaşlı adama acımasızca saldıran komşu tutuklandı.

86 yaşındaki İbrahim Akça’nın, komşusu M.D. tarafından evinde saldırıya uğradığı iddia edildi. İddiaya göre yaşlı adam önce merdivenlerden itildi, ardından da darbedildi.

Olay sonrası kaburgalarının kırıldığı öğrenilen Akça’nın başında ve göz çevresinde morluklar oluştu. İbrahim Akça ve ailesi, saldırgan olduğu öne sürülen şahıs hakkında şikâyetçi oldu.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda “silahla ve kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.