Eskişehir’deki kan donduran olay: Müşteri gibi girip tacizde bulundu

Eskişehir‘de korkunç olay

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde bulunan takı mağazasında dün saat 16.30 sıralarında M.A.D. (45) isimli şahıs, müşteri gibi mağazaya girdi.

Toplu ürün alışverişi yapacağını söyledikten sonra kendisine yardım eden kadın çalışan ilk olarak fiziksel tacize uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Ardından ürünlerin barkodlarını okutmak için kasa başına geçen kadın çalışanı izleyen şahıs mağaza çalışanı kadının karşısında cinsel organını teşhir etti.

M.A.D. (45) isimli şahısı fark eden kadın çalışan bağırarak yadım çağırdı. İçeriden gelen bağrış sesleri üzerine polis ekiplerinin müdahale etti. Tacizi gerçekleştiren şahıs ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahsın sevk edildiği mahkemece ‘Basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayını anlatan kadın çalışan, “Kötü hissediyorum, gece uyuyamadım, sürekli olay kafamda dönüp duruyor, panik atak halindeyim. Kanım dondu çünkü gündüz gerçekleşti, içeride insanlar varken oldu. Bu adamın zaten daha önce böyle bir vakası da varmış. İnşallah böylelerinin cezası verilir.”