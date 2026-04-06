Eskişehirspor lider Kütahyaspor’u 4-0 yendi

Eskişehirspor lideri yendi

Eskişehirspor, Fethi Heper Stadyumu’nda lider Kütahyaspor’u ağırladı. Gergin geçen maçtan Es-Es 4-0’lık skor ile mutlu ayrıldı.

Emre Kaan Çalışkan, Levent Yeşilyurt ve Enes Samanlı’nın hakemlik yaptığı maç oldukça gergin bir atmosferde gerçekleşti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maça taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmada, Es-Es Jakob Aydemir (5. dakika), Tayfun Tatlı (14. dakika), Jakob (20. dakika) ve Akın Akman (54. dakika)’ın bulduğu gollerle Kütahyaspor’u 4-0 mağlup ederek sahadan mutlu şekilde ayrıldı.