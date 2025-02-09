Fatih Erbakan: Ülkenin gerçek gündemi yoksulluk

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Başkanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Erbakan, asgari ücretlilerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların geçim mücadelesine vurgu yaparak, iktidarın gündemi değiştirme çabalarına tepki gösterdi.

Fatih Erbakan: Vatandaş ay sonunda boş tencereyle baş başa kalıyor

Erbakan, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Ülkenin gerçek gündemi derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için türlü operasyonlar yapsa da ay sonunda vatandaş boş tencereyle, ödenemeyen kiralarla ve faturalarla baş başa kalıyor” dedi.

Son açıklanan enflasyon rakamlarına da değinen Erbakan, TÜİK’in verilerine göre bile enflasyonun bir önceki aya göre %5,03 arttığını, asgari ücretin alım gücünün 1 Şubat itibarıyla 1.059 TL eridiğini belirtti. TÜİK’in rakamları baz alındığında dahi asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurguladı.

“Deprem felaketinin ardından yeterli adımlar atılmadı”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anan Erbakan, “Depremde 53 bin vatan evladımızı kaybettik. Açılan 1.491 kamu davasında yalnızca 189 sanık ceza aldı. Üst düzey hiçbir yetkili hakkında dava açılmadı, istifa eden olmadı” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Büyük felaketlerin ardından yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Erbakan, maden facialarında da benzer bir tablo yaşandığını, hüküm giyen kişilerin bir süre sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

“Oteller yeterince denetlenmiyor, gıda güvenliği tehlikede”

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erbakan, “Yangın devam ederken bile yetkililer birbirini suçlamaya başladı. Oteller gerektiği gibi denetlenmiyor, ihmaller zinciri faciaya davetiye çıkarıyor” dedi.

Gıda sektöründe tağşişin arttığını, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasada rahatça satılmaya devam ettiğini vurgulayan Erbakan, sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının da endişe verici seviyeye ulaştığını belirtti.

“Milli görüş iktidarında bolluk ve bereket yaşanacak”

Erbakan, iktidar ve ana muhalefet partilerinin ekonomik sıkıntıları görmezden geldiğini belirterek, “İktidar da ana muhalefet de memleketin gerçek sıkıntılarını gündemine almıyor. Ara sıra ‘dostlar alışverişte görsün’ misali açıklamalar yapıyorlar ama çözüm üretmiyorlar” dedi.

Refah Partisi’nin geçmişte uyguladığı ekonomi politikalarını hatırlatan Erbakan, “Rahmetli Erbakan Hocamız ‘Önce vereceğiz, sonra bulacağız’ diyerek işçiye %100, memura %200, asgari ücretliye %320 zam yapmıştı. Biz de en kısa sürede bu bolluk ve bereket dönemini geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.



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