Gaziantep’te iş adamını gasp eden şahıslar yakalandı

Gaziantep’te film gibi operasyon

Gaziantep’te önünü kestikleri iş adamını darp ve tehdit ederek 3 milyon TL isteyen şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.E.A. isimli iş adamından 3 milyon TL isteyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel Harekat destekli operasyonda 7 ikamet ile 2 iş yerine baskın yapıldı.

“Para istemek sureti ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma ve tehdit” suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 44 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.