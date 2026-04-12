Gökçeada açıklarında balıkçı İlker Özdemir’e Yunan tacizi

Çanakkale Gökçeada açıklarında av için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, bir kez daha Yunan Sahil Güvenliği ile karşı karşıya geldi. Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalıkları bölgesinde yaşanan olayda, Özdemir’in teknesi çevresinde hızla tur atan Yunan botunun taciz anları teknedeki personel tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uluslararası sularda taciz iddiası

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçılık yapan İlker Özdemir, avlanmak için Zürafa kayalıkları mevkiine açıldı. Özdemir’in, Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki bölgede uluslararası sularda bulunduğu sırada Yunan Sahil Güvenliği tarafından tacize uğradığı belirtildi.

Olay sırasında Yunan botunun, rotasını değiştirmeden ilerleyen teknenin çevresinde hızlı manevralar yaptığı görüldü. Yaşanan anlar teknedeki personel tarafından kayda alındı.

Yunan tacizini paylaştı

Balıkçı İlker Özdemir, teknede kayda alınan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun tekneye oldukça yakın şekilde hareket ettiği anlar yer aldı.

Özdemir, kayda aldığı görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

“Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa kayalığı bölgesinde avlanıyoruz, yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler.”

Türk Sahil Güvenlik botu bölgeye geldi

Olayın ardından bölgeye Türk Sahil Güvenlik botunun geldiği belirtildi. Türk botunun bölgede görünmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.

Gökçeada açıklarında yaşanan olay, iki ülke sahil güvenlik unsurlarının karşı karşıya geldiği yeni bir gerilim olarak kayıtlara geçti.