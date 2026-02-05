10 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda, kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için “sarı” kodlu alarm verildi.

Kuvvetli sağanak uyarısı yapılan iller

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye haritasında, İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batı kesimleri ile Edirne’nin güney ilçeleri sarı kodla işaretlendi. Bu bölgelerde kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Muğla çevrelerinde de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Açıklamada, Burdur ve Isparta’nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ege kıyılarında fırtına uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, sarı kod verilen bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

