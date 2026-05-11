İstanbul’da gurbetin 65 yıllık hikâyesi

İstanbul’da: “Aşk, Mark ve Ölüm” sergisi depoda açıldı

Almanya’ya işçi göçünün 65. yılı anısına hazırlanan ve Berlin’in köklü sanat kurumlarından Maxim Gorki Tiyatrosu’nun imzasını taşıyan “Aşk, Mark ve Ölüm” sergisi, gurbet hikâyelerini bu kez İstanbul’un kalbine taşıyor.

1960’lı yıllarda “misafir işçi” olarak başlayan, ardında binlerce hikâye, özlem ve kültürel çatışma bırakan Almanya göçü, 65. yılında özel bir sergiyle selamlanıyor. Berlin’deki ünlü Maxim Gorki Tiyatrosu tarafından düzenlenen Berliner Herbstsalon festivalinden derlenen “Aşk, Mark ve Ölüm” sergisi, Beyoğlu’ndaki sanat alanı Depo’da kapılarını açtı.

Bir Hafıza Mekânı: Stresemannstrasse 30

Serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri, izleyiciyi 1960’lı yılların Berlin’ine, kadın işçilerin kaldığı yurtların soğuk ama umut dolu koridorlarına götürüyor. Araştırma odaklı bu bölüm, Telefunken fabrikasında çalışan kadın işçilerin konakladığı Stresemannstrasse 30 adresindeki yurda odaklanıyor.

Edebiyatın güçlü sesi Emine Sevgi Özdamar’ın da bizzat yaşadığı bu yurt, sergide Melek Konukman-Tulgan, Filiz Taşkın ve Gülsün Karamustafa gibi sanatçıların eserleriyle adeta yeniden canlanıyor. Arşiv belgeleri, fotoğraflar ve anlatılar, göçün “kadın” yüzünü ve yurt odalarına sığdırılan hayalleri belgesel tadında bir dille sunuyor.

Videodan Heykele: Göçün Sanatsal Tartışması

Serginin ikinci yarısı ise göçü sadece bir geçmiş hatırası olarak değil, yaşayan ve tartışılan bir kimlik meselesi olarak ele alıyor. Nevin Aladağ, Hakan Savaş Mican, Ersan Mondtag ve İrfan Önürmen gibi farklı disiplinlerden sanatçıların video çalışmaları, enstalasyonları ve heykelleri, Almanya’daki Türkiye kökenli toplumun dününe ve bugününe ışık tutuyor.

Eserler; aidiyet, ırkçılık, işçi sınıfı mücadelesi ve kuşaklar arası farklar gibi temaları merkeze alırken, izleyiciyi “Almancı” sıfatının ötesindeki gerçek insan hikâyeleriyle yüzleştiriyor.

Küratöryel bir titizlikle hazırlanan bu seçki, sadece bir sergi değil, aynı zamanda Türkiye ve Almanya arasındaki sosyo-kültürel köprünün bir dökümü niteliğinde.

Ziyaret Bilgileri:

Yer: Depo İstanbul (Beyoğlu)

Tarih: 8 Mayıs – 27 Haziran 2026

Ziyaret Saatleri: Salı – Cumartesi günleri saat 11:00 ile 19:00 arası. (Pazar ve Pazartesi kapalıdır.)

Kültür sanat meraklıları ve toplumsal belleğe ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bu sergi, gurbetin 65 yıllık yankısını İstanbul’un sokaklarına bırakıyor.