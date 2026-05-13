İstanbul’da “Bir daha gelme” kavgası!

İstanbul’da tıraş kavgası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir berberde yaşanan kavga paniğe neden oldu. İddiaya göre uzun süredir aynı berbere giderek ücret ödemeden tıraş olan bir kişi, son gelişinde de para vermeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren berber Mehmet Ali İğrek’in “Bir daha gelme” demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra şahıs, yanında akrabalarıyla birlikte yeniden iş yerine geldi. İddiaya göre grup, berber dükkânında saldırgan tavırlar sergileyerek iş yerini dağıttı ve tehditlerde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Konuyla ilgili konuşan berber Mehmet Ali İğrek, şahısların kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, “Bana burada çalıştırmayacaklarını söylediler. Sürekli ücretsiz tıraş olmak istiyorlar. Kabul etmeyince dükkânı basıp saldırdılar” ifadelerini kullandı. İğrek, yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.