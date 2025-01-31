İstanbul’da hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren düşmeye başlayacağını, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği ve İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtildi.

Günlük Sıcaklık 2 Dereceye Kadar Düşecek

İstanbul’da salı gününden itibaren günün en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının 2 ila 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava ile birlikte kuzey yönlü kuvvetli rüzgarların da etkili olması beklenirken, rüzgarın şiddeti nedeniyle hissedilen sıcaklıkların daha düşük olacağı bildirildi.

Kar Yağışı ve Buzlanmaya Karşı Uyarı

Valilik açıklamasında, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, özellikle trafikte aksamalara neden olabilecek kar yağışı ve don olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.

İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca soğuk hava dalgasının etkili olması beklenirken, meteoroloji yetkilileri gelişmeleri yakından takip ederek güncel uyarılar yapacaklarını belirtti. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve hava koşullarına uygun önlemler alması tavsiye edildi.

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