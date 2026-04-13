İstanbul’daki mezarlıklara 7 gün 24 saat kamera dönemi

İstanbul’da mezarlıklarda güvenliğin artırılmasına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. İstanbul Valiliği, kent genelindeki ana mezarlıklarda kabirlerin korunması, hırsızlık ve tahribat olaylarının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte mezarlık giriş ve çıkışları ile kör noktalarda 7 gün 24 saat çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin kurulması istendi.

Valilikten kurumlara mezarlık genelgesi

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü’nün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına, kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin genelge gönderildi.

Vali Davut Gül’ün imzasıyla gönderilen yazıda, mezarlıklarda kabirlerin korunması ile hırsızlık ve tahribat olaylarının önlenmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu hatırlatıldı

Yazıda, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7’nci maddesi de anımsatıldı.

Bu kapsamda, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlık tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve definle ilgili hizmetleri yürütmenin İstanbul’da Büyükşehir Belediyesinin görev alanında olduğu kaydedildi.

Mezarlıkların korunmasına ilişkin kanun maddesi vurgulandı

Valilik yazısında ayrıca, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun’un “korunma” başlığı altındaki maddesine de yer verildi.

Yazıda, “Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz” maddesi hatırlatıldı.

Giriş, çıkış ve kör noktalara kamera kurulacak

Yazıyla birlikte İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlıkların giriş ve çıkışları ile kör noktalara 7 gün 24 saat esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması istendi.

Gece görüş özelliği bulunmayan ya da arızalı durumda olan kameraların da 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi talep edildi.

Kayıtlar 30 gün saklanacak

Valiliğin gönderdiği yazıda, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi gerektiği de belirtildi.

Ayrıca, aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerinin devriye faaliyetlerini titizlikle yerine getirmesi ve mezarlık çevresindeki denetimlerin artırılması istendi.

Kurallara uymayanlara işlem uygulanacak

Yazıda, kolluk kuvvetlerinin mezarlık çevresindeki devriye faaliyetlerini artırması, denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara aykırı davrananlar hakkında adli ve idari işlem uygulanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi.