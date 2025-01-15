İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam: Yeni tarifeler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yüzde 35 ila 49 arasında zam kararı alındı.

Toplantının Detayları

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplu ulaşım, taksi, okul servisleri ve minibüs ücretlerinin zam oranlarının ele alındığı toplantıda, yüzde 35 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplu Taşıma Ücretlerinde Yeni Tarifeler

Toplu ulaşım araçlarında yeni tarifeler kapsamında İstanbulkart tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi. Öğrenci tarifesi 9,76 liradan 13,18 liraya, indirimli tarife ise 14,32 liradan 19,33 liraya çıktı. Mavi kart aylık ücreti tam tarifede 1570 liradan 2120 liraya, öğrenci tarifesinde ise 282 liradan 381 liraya yükseldi. Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08 liraya çıktı.

Marmaray ücretlerine de zam yapıldı. Marmaray tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, tam parkur ücreti ise 44,27 liradan 59,76 liraya yükseldi.

Taksi Ücretlerinde Yüzde 49’a Varan Artış

Taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. Sarı taksilerde kilometre başına alınan ücret yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya, zaman tarifesi ise yüzde 48,9 artışla saatlik 235 liradan 350 liraya çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 artışla 100 liradan 135 liraya yükseldi.

Servis ve Minibüs Ücretleri

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2605 liraya yükselirken, personel servis ücretleri de 1004 liradan 1355 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti (4 kilometreye kadar) 18 liradan 25 liraya, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26 liraya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27 liraya yükseldi. En uzun mesafe olarak belirlenen 15-20 kilometre arası ücret ise 22,5 liradan 30 liraya çıktı. Öğrenci minibüs tarifesi yüzde 33 artışla 12 liradan 16 liraya yükseltildi.

Yeni Tarifeler 18 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda zamlı tarifelerin 18 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Uygulamaya konulacak bu zamlarla birlikte İstanbulluların ulaşım maliyetlerinde önemli bir artış yaşanacak.