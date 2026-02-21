Ivan Cedric‘ten muhteşem gol

Vanspor’un Bodrum FK ile oynamış olduğu maçta 24 yaşındaki santrfor Ivan Cedric’in golü çok konuşuldu.

1. Lig’de Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK’yi 3-1’lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlıların diğer golünü ise 55’inci dakikada Cedric attı ve karşılaşma 3-1 Van ekibinin zaferi ile sonuçlandı.

Vanspor’un genç futbolcusu, 24 maçta 12 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Van’ın 400.000 €’luk satın alma opsiyonunu kullandığı söyleniyor. Romulo da Göztepe’ye 1. Lig’deyken gelmişti ve Süper Lig’de daha fazla gol atmıştı.