TürkiyeFutbolSporVideo

Ivan Cedric’in golü çok konuşuldu

Vanspor'un 24 yaşındaki santrforu Ivan Cedric'in son maçta attığı gol çok konuşuldu.

NationalTurk TR21/02/2026
3 Bir dakikadan az
cedric

Ivan Cedric‘ten muhteşem gol

Vanspor’un Bodrum FK ile oynamış olduğu maçta 24 yaşındaki santrfor Ivan Cedric’in golü çok konuşuldu.

Ivan Cedric'ten muhteşem gol

1. Lig’de Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK’yi 3-1’lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlıların diğer golünü ise 55’inci dakikada Cedric attı ve karşılaşma 3-1 Van ekibinin zaferi ile sonuçlandı.

Vanspor’un genç futbolcusu, 24 maçta 12 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Van’ın 400.000 €’luk satın alma opsiyonunu kullandığı söyleniyor. Romulo da Göztepe’ye 1. Lig’deyken gelmişti ve Süper Lig’de daha fazla gol atmıştı.

Bağlantılar
NationalTurk TR21/02/2026
3 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu