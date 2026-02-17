İzmir’de aşırı yağışlar hayatı felç etti

İzmir‘de yağışlar şiddetini arttırdı

İzmir’de başlayan yağış şiddetini arttırarak cadde ve sokakları kapladı. Konak, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yollar sular altında kalırken yağışlar hayatı felç etti.

Kent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın yolları etkilemesi nedeniyle trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aynı zamanda çevredeki bazı derelerde taşkın meydana geldi.

İtfaiye ve İZSU ekipleri, su baskınlarının yaşandığı kritik noktalarda tıkanan rögarları açmak ve biriken suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma yaptı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yağışın gece saatlerinde şiddetini artırabileceğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.