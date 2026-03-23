İzmir’de çocukların gözü önünde eşini darp etti

İzmir ‘de feci olay

İzmir’in Bornova ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında okuldaki çocukların gözü önünde eşini yumruk ve tekmelerle feci şekilde darp etti.

Eşini okul önünde feci şekilde darp eden şahıs güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O korkunç anları okulda teneffüste sırasında bahçeye çıkan çocuklarda izledi. Çocukların böyle bir olaya şahit olması vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.