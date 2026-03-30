İzmir’de nikahta “tanımıyorum” şakası şok etti

İzmir'de bir nikah töreninde şahidin yaptığı "Tanımıyorum" şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni sırasında memurunun şahitlere usul gereği sorduğu “Şahit misiniz?” sorusuna şahitlerden birisi, “Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine memur salonu terk etti.

Nikah sırasında şahidin yaptığı “Tanımıyorum” şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti. Salon bir anda sessizliğe bürünürken, davetliler ise tedirgin oldu. Bir süre sonra geri dönen memur, şahidin şakasıyla karşılık verdi.

Yaptığı hareketin şaka olduğunu söyleyen memurun ardından salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, şakayası sonrasında genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.

