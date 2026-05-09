İzmir’de tır devrildi: 1 ölü

İzmir’de korkunç kaza
İzmir’in Tire ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi’nde kontrolden çıkan tır devrildi. Tır şöförü tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün, kurtulmak için kapıyı açarak atlamaya çalıştığı ancak tırın altında kaldığı açıklandı.
Maden ocağından yük alan Murat Taşçı (56), direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç devrilmeden kendini kapıyı açarak aşağı atladı. Ancak tırın dorsesinin sürücünün üstüne devrilmesiyle birlikte Taşçı hayatını kaybetti.
Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Murat Taşçı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Taşçı’nın cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü.