İzmir’de yürüyen merdiven sebebiyle 9 kişi yaralandı

İzmir Metro’sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu’ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

İzmir’de 9 kişi yaralandı

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir‘de bir restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.