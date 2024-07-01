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İzmir’de yürüyen merdiven sebebiyle 9 kişi yaralandı

İzmir Metrosu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle 9 kişi yaralandı.

izmirde yuruyen merdiven 9 kisi yaralandi
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İzmir Metro’sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu’ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

İzmir’de 9 kişi yaralandı

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir‘de bir restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

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