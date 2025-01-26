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Kartalkaya yangınıyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan 3 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik çirkin sözler sarf eden ve kişisel verileri paylaşan 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

NationalTurk26/01/2025
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Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik çirkin sözler sarf eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Seyşeller

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Sosyal Medyada Çirkin Paylaşımlar
Soruşturma Sürüyor
“Hiç Kimse Milletimizin Acısıyla Dalga Geçemez”
Ne Olmuştu?

Sosyal Medyada Çirkin Paylaşımlar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde paylaşıldığını ve acı durumlarının istismar edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Bu insanlıktan uzak ve vicdanı olmayan eylemleri gerçekleştirenlerden Aksaray’da 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır” dedi.

Soruşturma Sürüyor

Yerlikaya, tespit edilen diğer şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

“Hiç Kimse Milletimizin Acısıyla Dalga Geçemez”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bu çirkin eylemleri gerçekleştirenler, sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde de yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülke genelinde büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Yangının ardından sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar ve vatandaşların acılarının istismar edilmesi büyük tepki çekmişti.

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NationalTurk26/01/2025
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