Kayıp dağcı Umut Tanrıkulu bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Bozdağ’a tırmanış sırasında kaybolan 53 yaşındaki amatör dağcı Umut Tanrıkulu’ndan günlerdir haber alınamıyordu. Zorlu hava şartları altında süren arama çalışmalarında dikkat çeken bir detay, kayıp dağcının yerini ortaya çıkardı. İzmir’in Kiraz ilçesinde bir bağ evinin bacasından yükselen duman, ekipleri harekete geçirdi ve Tanrıkulu sağ olarak bulundu.

Umut Tanrıkulu zirve yolunda kayboldu

Umut Tanrıkulu, 21 Mart’ta Salihli’nin Burhan Mahallesi mevkisinden Bozdağ’a zirve tırmanışı için yola çıktı. Ancak bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yönünü kaybettiği değerlendirildi.

Tanrıkulu’nun 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediği öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Geceyi kazdığı çukurda geçirdi

Arama çalışmaları sırasında ekipler, Tanrıkulu’nun kaybolduğu bölgede kazdığı bir çukura ulaştı. Dağcının, geceyi burada geçirerek hayatta kalmaya çalıştığı belirlendi.

Çukurun yakınında Tanrıkulu’na ait sırt çantası ve kişisel eşyalar bulunurken, ilerlemeye devam ettiği tespit edildi. Ayrıca tırmanış sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da ortaya çıktı.

100’den fazla personel seferber oldu

Arama çalışmalarına 100’ün üzerinde personelin yanı sıra yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibi katıldı. Ekipler, elde edilen izleri takip ederek İzmir’in Kiraz ilçesine kadar ulaştı. Bölgedeki çalışmalara Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da katıldı.

Duman detayı hayat kurtardı

Bugün saat 10.00 sıralarında Akçay mevkisinde arama yapan muhtar Çoban, kullanılmayan bir bağ evinin bacasından duman çıktığını fark etti. Durumdan şüphelenerek içeri giren Çoban, kayıp dağcı Umut Tanrıkulu ile karşılaştı.

“Bağıra bağıra gelmiş ama kimse duymamış”

Çoban, “Çatak Mahallesi Akçay mevkisinde, kışın kullanılmayan ve yaklaşık 1200 rakımdaki bağ evimizin bacasından duman çıktığını gördük. Şüphelenince hemen 112’yi aradım. İçeride kayıp dağcıyı bulduk. 2 gündür orada kalmış. Tipiye yakalandığını, yönünü kaybettiğini söyledi. Bağıra bağıra gelmiş ama sesini kimse duymamış. Sadece su içerek hayatta kalmaya çalışmış. Çok korkmuştu, şok geçirmişti. Biz de çay ve yemek ikram ettik. Sağlık durumu iyiydi. Ekipler gelip teslim aldı” dedi.

Umut Tanrıkulu’nun sağlık ekiplerine teslim edildiği ve tedbir amaçlı kontrol altına alındığı bildirildi.

