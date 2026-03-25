Kayseri pastırması Avrupa tescili aldı!

Türkiye’nin köklü lezzetlerinden Kayseri pastırması için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin AB nezdinde tescillenen ürün sayısı 46’ya yükseldi.

Kayseri pastırması için zorlu süreç başarıyla tamamlandı

Hisarcıklıoğlu, tescil sürecinin kolay ilerlemediğine dikkat çekerek, itirazlarla karşılaşıldığını ancak sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

“Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 46. ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kayseri’ye ve emeği geçenlere teşekkür

Hisarcıklıoğlu, sürece katkı sağlayan kurum ve isimlere de teşekkür etti. “Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy’u, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Yeni hedefler yolda

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün potansiyeline dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

“Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

