Kayseri’de bebek heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri’de boğazına yiyecek kaçan bebeği işletme sahibi kurtardı.

NationalTurk TR26/03/2026
Kayseri’de ailenin korku dolu anları

Kayseri’de bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
1,5 yaşındaki bebek ailesiyle beraber gittiği restoranda boğazına kaçan yiyecekle boğulma tehlikesi yaşadı. İşletme sahibinin dikkati sayesinde bebek kurtuldu. İşletme sahibi soğuk kanlı bir biçimde bebeği kaldırarak Heimlich manevrası uygulayarak bebeği kurtardı. 
Ailenin yaşadığı korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yiyeceğin çıkması ile bebek babasının kucağında uzun süre gözyaşı döktü.

İşletme sahibi bir bebeğin hayatını kurtardı- Video

