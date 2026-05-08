Kayseri’de eşekli hırsızın cezası belli oldu!

Kayseri‘de ilginç hırsızlık cezasız kalmadı

Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta 9 Şubat 2026 tarihinde, ilginç bir hırsızlık gerçekleşti. Hırsız önce kuyumcunun kepengini forklifle açtı ve altınları çaldı ardından da olay yerinden eşek ile kaçtı. Bu garip hırsızlığı gerçekleştiren şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşekli hırsız 150 gram altını aldıktan sonra yakaladı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

M.Ç., “Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama ‘taka’ deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada” diye konuştu.

Mahkeme; sanığa ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘mala zarar verme’ suçundan 10 ay, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.