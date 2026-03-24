Kırıkkale’de filmleri aratmayan kovalamaca

Kırıkkale‘de trafikte panik anları

Kırıkkale’de ehliyetsiz bir sürücü, trafik denetiminden kaçmak için ters yöne girdi. Otomobili yol ortasında bırakarak başka bir araca binen sürücü, dron ile yapılan takip sonucu yakalandı.

Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü trafik polislerine yakalandı. 3 ihlalden ceza kesilen araç trafikten men edildi. Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçıp ters yöne girdiği ve trafiği tehlikeye attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

O korkunç anlarda ehliyetsiz sürücü hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı.

Ehliyetsiz sürücünün kaçış anları işte böyle görüntülendi – Video