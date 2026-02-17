Kırıkkale’de hamile eşini hastaneye götüren adamdan ihmal tepkisi!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tepki

Hamile eşini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine getiren vatandaş, yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.

Hasta yakını sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkililere, “Allah rızası için şurayla ilgilenin, yalvarıyorum yetkililere. Eşim perişan halde sancılarla geldi. Kapıya yanaştım, sigara içen görevliler “Ne vardı?” diyor. Bir iğne vurup göndermek istiyorlar. Bu kadın ölse ne olacak? Bir kas gevşetici yapın da Ankara’ya götüreyim bari dedim Kas gevşetici hastanede yok diyorlar. Elinde sigara, kulağında kulaklık… Hele bir tanesi var, elini çorabının içine sokmuş, ayağıyla oynuyor. İnsana böyle bir muamele mi olur? Yalvarıyorum yetkililere, devlet büyüklerine; şurayla bir ilgilenin ya.” dedi.

Hasta yakınının yaptığı paylaşım büyük ses getirdi- Video