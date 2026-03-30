Kırıkkale’de işçi servisi şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırıkkale’de feci kaza
Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Kilit Kavşak’ta A.B. idaresindeki minibüs ile K.Y. yönetimindeki kamyon çarpıştı. İşçi servisinde bulunan 5 kişi kaza yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen işçi servisinde bulunan M.Y.Y., M.Ö., A.S.Y., E.G. ve Ö.F.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.
Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay hakkında polis ekipleri araştırma başlattı.