Konya’da cinayet! Babasıyla tartıştı, boğarak öldürdü

Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Mehmet Akif Tosun, birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun’u çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Cinayetin ardından geceyi aynı evde geçiren Tosun’un, daha sonra şehirden kaçtığı ve kız kardeşini arayarak suçu itiraf ettiği belirlendi.

Tartışma cinayetle sonuçlandı

Olay, Sahibata Mahallesi Denizciler Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce babasının yanına taşınan Mehmet Akif Tosun ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun, babasını boğarak öldürdü.

Kız kardeşini arayıp itiraf etti

Cinayetin ardından geceyi babasının cesediyle aynı evde geçiren Tosun, daha sonra Konya’dan ayrıldı. Şüpheli, kız kardeşini arayarak babasını öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları, Tahsin Tosun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Eskişehir yolunda yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Eskişehir yakınlarında kara yolunda yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Akif Tosun’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden Tahsin Tosun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

