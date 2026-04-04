Malatya’da hayvanseverler can kurtardı

Malatya’da ayağına batan taş nedeniyle acı çeken köpeğin imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti.

NationalTurk TR04/04/2026
Malatya’da anlamlı olay

Malatya’da ayağına batan çakıl taşı nedeniyle acı çeken bir köpek otobüs şöförünün yardımı sayesinde kurtuldu.

Şoför Yalçın Bulut, yanına gelerek yardım isteyen köpeğin dikkatlice patisini kontrol ederek çakıl taşını görünce büyük bir özenle çıkardı.

Kısa süren bu müdahale, köpeğin acısını dindirdi ve yeniden rahatça hareket edebilmesini sağladı. Köpeğin yardım istediği o anlar saniye saniye görüntülenirken bir canlı ve insan arasındaki etkileşim görenlere duygusal anlar yaşattı.

Hayvansever ve köpek arasında yaşanan duygusal anlar kameralara yansıdı – Video

