MEB’den özel okullara ek ücret uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere gönderdiği yazıyla özel okulların ‘genel gider’ ve ‘diğer ücretler’ gibi somut bir hizmeti ifade etmeyen başlıklar altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğini açıkladı. Bakanlığa ulaşan şikayetlerde, bazı özel okulların mevzuata aykırı şekilde bu tür ücretler talep ettiği ifade edildi.

Mevzuat Ne Diyor?

Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, somut bir hizmet karşılığı olmayan hiçbir ücretin alınamayacağını belirtti. Yazıda, “Öğrencinin alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri için alınan ‘genel gider’ ya da ‘diğer ücretler’ adı altındaki talepler mevzuata aykırıdır” denildi.

Okullara Müeyyide Uyarısı

MEB, bu uygulamaların kanun ve yönetmeliklerin sınırlarını aşmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, belirtilen düzenlemelere uymayan okullar için yasal yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Velilere Güvence

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin haklarının korunması adına bu tür talepleri ilgili kurumlara bildirmesi gerektiğini hatırlatarak, somut hizmetlere dayalı olmayan ücret taleplerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Bolu Kartalkaya otel yangınında yetki tartışması: Uzmanlar ve mevzuat ne diyor?