Muğla’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da çıkan fırtınada 2 yelkenli karaya otururken şehirde ise birçok ağaç devrildi.

NationalTurk TR 01/04/2026
Muğla‘da fırtına geçit vermedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Hava şartları nedeniyle 2 yelkenli tekne karaya oturken, devrilen ağaçlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtınanın şiddetiyle demirli bulunan 2 yelkenli tekne yan yatarak karaya oturdu. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı.

Şiddetli rüzgar, nedeniyle ağaçlar devrilirken, devrilen ağaçların dalları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bodrum-İstanköy (Kos) arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Bölgede yer yer sağanak yağış da etkisini sürdürürken, fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

