Muğla’da cezayı çok bulan vatandaş motorunu yaktı

Muğla‘da motor cayır cayır yandı

Muğla’da 50 bin TL’lik motoruna 204 bin TL’lik ceza yazılan vatandaş, motorunu yaktı. Vatandaş, “Bunalıma girdim. Nasıl ödeyeceğim ben bu cezayı? Bakmakla yükümlü olduğum bir evim var. Nasıl çıkacağım bu işin içinden?” dedi.

Motoruna yazılan cezayı ödeyemeyeceğini belirten vatandaş sinirini ceza yazılan motorundan çıkardı. Motorunu yakan vatandaş o anları saniye saniye kameraya kaydetti.

“Bunalıma girdim. Nasıl ödeyeceğim ben bu cezayı?” diyen vatandaş yetkililerden yardım talebinde bulundu.

