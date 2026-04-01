10 yıldır aranan Murat Kalaç, Ankara’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde sarı kategoride yer alan ihraç Jandarma Kıdemli Binbaşı Murat Kalaç, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı. 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirtilen Kalaç, işlemlerinin ardından tutuklandı.

NationalTurk01/04/2026
İhraç Jandarma Kıdemli Binbaşı Murat Kalaç, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı.

Ankara’da FETÖ’ye yönelik yürütülen çalışmada, 10 yıldır aranan firari isimlerden Murat Kalaç yakalandı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde sarı kategoride bulunan, kamudan ihraç Jandarma Kıdemli Binbaşı Kalaç’ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptığı ve darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle arandığı bildirildi.

Murat Kalaç saklandığı adres tespit edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ mensubu Murat Kalaç’ın saklandığı yeri belirledi. Polis ekiplerinin, gizli bölme yaptırma arayışında olduğu belirtilen Kalaç’ı düzenlenen operasyonla yakaladığı aktarıldı.

Hakkında yakalama kararı vardı

Murat Kalaç’ın, Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı belirtildi. Kalaç’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda görevli olduğu ve darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Kalaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

