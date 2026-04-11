Sakarya’da arkadaş tartışmasında kan aktı

Sakarya‘da feci olay
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şahıs durumu ekiplere haber verdi.
M.T. arkadaşı C.O.’yu bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.O.’ya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. C.O.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay hakkında araştırmalar sürüyor.